Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

"Включится в большую игру". Чемпион UFC восхитился четвертой победой Рахмонова

"Включится в большую игру". Чемпион UFC восхитился четвертой победой Рахмонова
©UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг высоко оценил казахстанского бойца полусреднего веса Шавката Рахмонова. Он также подчеркнул значение "Номада" для дивизиона и его перспективы, передает корреспондент Vesti.kz.

"Шавкат - феноменальный чувак. Я думаю, что сейчас он должен попасть в десятку, даже в пятерку лучших. Я не знаю, какой рейтинг был у Нила Мэгни на тот момент. Я чувствовал, что у Мэгни свой план, что он потрясет мир в бою с Хамзатом. Однако он сталкивается с другим непобежденным парнем - Шавкатом. Два раунда, в которых Шавкат нанес несколько чувствительных ударов. Мэгни защищался хорошо. Однако Шавкат не давал тому встать на ноги и завершил битву гильотиной. Шавкат чертовски хорош. Его нужно раскачивать также, как и Хамзата. Его удар лучше, чему у Чимаева. Грепплинг близок к Чимаеву, что делает его интересным в данном весе. Было бы интересно посмотреть, на бой Шавката с Гилбертом Бернсом. 

Я не знаю, что ждет казахстанца в будущем, однако он очень силен. Еще одна победа Шавката и он включится в большую игру", - отметил Стерлинг.

Напомним, Рахмонов победил американца Нила Мэгни на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США), после чего казахстанец заявил о желании провести бой со Стивеном Томпсоном, Шоном Брэйди, Хорхе Масвидалем или Ником Диасом.

Для Шавката это был четвертый бой в UFC. Под эгидой американского промоушена он еще не проигрывал.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 17:50
UFC
"Включится в большую игру". Чемпион UFC восхитился четвертой победой Рахмонова "Включится в большую игру". Чемпион UFC восхитился четвертой победой Рахмонова
Сегодня , 17:07
UFC
Фантастическая четверка. Кто из бойцов казахстанского менеджера входит в топ-10 рейтинга UFC Фантастическая четверка. Кто из бойцов казахстанского менеджера входит в топ-10 рейтинга UFC
Сегодня , 16:43
UFC
МакГрегору предложили космический гонорар за реванш с Мейвезером МакГрегору предложили космический гонорар за реванш с Мейвезером
Сегодня , 16:02
UFC
"Еще сможет удивить". Морозова похвалили после второй победы в UFC "Еще сможет удивить". Морозова похвалили после второй победы в UFC
Сегодня , 13:22
UFC
Чем Стивен Томпсон опасен для Рахмонова? Объясняем в пяти примерах Чем Стивен Томпсон опасен для Рахмонова? Объясняем в пяти примерах
Сегодня , 10:03
UFC
У Рахмонова объяснили выбор следующего соперника в UFC У Рахмонова объяснили выбор следующего соперника в UFC
Сегодня , 09:35
UFC
В UFC сорвался дебют еще одного казахстанца. Подробности В UFC сорвался дебют еще одного казахстанца. Подробности
Сегодня , 08:47
UFC
Казахстанец Морозов подпишет новый контракт с UFC? Менеджер дал ответ Казахстанец Морозов подпишет новый контракт с UFC? Менеджер дал ответ
Сегодня , 07:59
UFC
Появилась информация о будущем Жумагулова в UFC Появилась информация о будущем Жумагулова в UFC
Сегодня , 07:15
UFC
Тренер Рахмонова сделал заявление о бое с Чимаевым Тренер Рахмонова сделал заявление о бое с Чимаевым
Вчера , 18:56
UFC
Морозову вынесли вердикт после последней победы по контракту с UFC Морозову вынесли вердикт после последней победы по контракту с UFC
Вчера , 17:40
UFC
"Хозяин клетки". Рахмонова сравнили с Чимаевым после попадания в топ-10 UFC "Хозяин клетки". Рахмонова сравнили с Чимаевым после попадания в топ-10 UFC
Вчера , 17:22
UFC
Экс-чемпион UFC жестко ответил Хабибу Нурмагомедову Экс-чемпион UFC жестко ответил Хабибу Нурмагомедову
Вчера , 15:08
UFC
МакГрегор устроил перепалку с "главным мерзавцем" UFC МакГрегор устроил перепалку с "главным мерзавцем" UFC
Вчера , 13:10
UFC
Рахмонова просили о помощи перед боем с Чимаевым Рахмонова просили о помощи перед боем с Чимаевым
Вчера , 11:33
UFC
Сколько осталось Рахмонову боев до пояса UFC Сколько осталось Рахмонову боев до пояса UFC
Вчера , 11:12
UFC
Американец попал в топ-15 UFC после спорной победы над Жумагуловым Американец попал в топ-15 UFC после спорной победы над Жумагуловым
Вчера , 10:09
UFC
Найдено объяснение, почему еще не настало время для боя Рахмонова и Чимаева Найдено объяснение, почему еще не настало время для боя Рахмонова и Чимаева
Вчера , 09:32
UFC
Елге оралды. "Сенсацияны" жеңген Рахмонов алдағы жоспарын ашып айтты Елге оралды. "Сенсацияны" жеңген Рахмонов алдағы жоспарын ашып айтты
28 июня, 22:47
UFC
Шавкат Рахмонов отреагировал на взлет в рейтинге UFC Шавкат Рахмонов отреагировал на взлет в рейтинге UFC
28 июня, 20:55
UFC
Американский ветеран ответил на вызов Шавката Рахмонова Американский ветеран ответил на вызов Шавката Рахмонова
28 июня, 20:25
UFC
"Будущий чемпион". Рахмонова назвали монстром после досрочной победы в UFC "Будущий чемпион". Рахмонова назвали монстром после досрочной победы в UFC
28 июня, 20:10
UFC
Зарубежный эксперт восхитился манерой Рахмонова вести бой Зарубежный эксперт восхитился манерой Рахмонова вести бой
28 июня, 13:09
UFC
Пояс Bellator и три победы в UFC. С кем подерется Асу Алмабаев в далекой Бразилии Пояс Bellator и три победы в UFC. С кем подерется Асу Алмабаев в далекой Бразилии
28 июня, 11:13
UFC
Шавкат Рахмонов вошел в топ-10 рейтинга UFC Шавкат Рахмонов вошел в топ-10 рейтинга UFC
28 июня, 08:31
UFC
Шавкат Рахмонов ответил на сравнение с Геннадием Головкиным Шавкат Рахмонов ответил на сравнение с Геннадием Головкиным
28 июня, 00:09
UFC
Рахмонов рассказал о бое с Мэгни, рейтинге UFC и Чимаеве Рахмонов рассказал о бое с Мэгни, рейтинге UFC и Чимаеве
27 июня, 20:20
UFC
Менеджер Рахмонова высказался об интересе в США к бою с Чимаевым Менеджер Рахмонова высказался об интересе в США к бою с Чимаевым
27 июня, 19:19
UFC
Раскрыты подробности беседы бойца UFC с Хабибом после сенсационной победы над Царукяном Раскрыты подробности беседы бойца UFC с Хабибом после сенсационной победы над Царукяном
27 июня, 17:26
UFC
Рахмонов непобедим в 16 боях. Но был соперник, который отправил его в нокдаун и дожил до 3-го раунда Рахмонов непобедим в 16 боях. Но был соперник, который отправил его в нокдаун и дожил до 3-го раунда

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus