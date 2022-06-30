"Включится в большую игру". Чемпион UFC восхитился четвертой победой Рахмонова

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг высоко оценил казахстанского бойца полусреднего веса Шавката Рахмонова. Он также подчеркнул значение "Номада" для дивизиона и его перспективы, передает корреспондент Vesti.kz.

"Шавкат - феноменальный чувак. Я думаю, что сейчас он должен попасть в десятку, даже в пятерку лучших. Я не знаю, какой рейтинг был у Нила Мэгни на тот момент. Я чувствовал, что у Мэгни свой план, что он потрясет мир в бою с Хамзатом. Однако он сталкивается с другим непобежденным парнем - Шавкатом. Два раунда, в которых Шавкат нанес несколько чувствительных ударов. Мэгни защищался хорошо. Однако Шавкат не давал тому встать на ноги и завершил битву гильотиной. Шавкат чертовски хорош. Его нужно раскачивать также, как и Хамзата. Его удар лучше, чему у Чимаева. Грепплинг близок к Чимаеву, что делает его интересным в данном весе. Было бы интересно посмотреть, на бой Шавката с Гилбертом Бернсом.

Я не знаю, что ждет казахстанца в будущем, однако он очень силен. Еще одна победа Шавката и он включится в большую игру", - отметил Стерлинг.

Напомним, Рахмонов победил американца Нила Мэгни на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США), после чего казахстанец заявил о желании провести бой со Стивеном Томпсоном, Шоном Брэйди, Хорхе Масвидалем или Ником Диасом.

Для Шавката это был четвертый бой в UFC. Под эгидой американского промоушена он еще не проигрывал.