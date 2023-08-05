Видео неожиданного исхода дуэли взглядов перед дебютом Асу Алмабаева в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (17-2) прошел официальную процедуру дуэли взглядов перед дебютом в UFC против Оде Осборном (12-5) из Ямайки, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Оба соперника ранее уложились в лимит наилегчайшего веса (до 57 килограммов), показав на весах по 56,93 килограммов. После этого бойцы провели одну из самых дружелюбных дуэлей взглядов.
Ode Osbourne vs Asu Almabaev #UFCNashville pic.twitter.com/O3Tp3s5KhS— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 4, 2023
Напомним, его дебют в самом престижном промоушене состоится в ночь с 5 на 6 августа в Нэшвилле (штат Теннесси, США), на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50.
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