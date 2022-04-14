В UFC подерутся два бывших соперника Жалгаса Жумагулова

В UFC сойдутся два бывших соперника казахстанского файтера Жалгаса Жумагулова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Речь идет о россиянине Тагире Уланбекове и американце Тайсоне Нэме. Их бой в наилегчайшем весе состоится 25 июня на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США).

Обоих Жумагулов выигрывал. Уланбекова решением большинства судейских голосов на Fight Nights Global 88, а Нэма единогласным решением на FNG Fight Nights Global 86.

Напомним, Жумагулов выиграл только один поединок из четырех в американском промоушене. В октагон казахстанец должен вернуться летом.

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