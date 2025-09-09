В UFC озвучили последствия застоя Шавката Рахмонова

Экс-боец UFC Джош Томсон озвучил последствия, которые ждут казахстанского файтера Шавката Рахмонова (19-0) после долгого простоя, передают Vesti.kz.

Томсон предупредил, что долгая пауза может серьёзно ударить по карьере непобеждённого казахстанца. Он выделил группу непобеждённых восходящих звёзд — Хамзата Чимаева (15-0), Илию Топурию (17-0) и Майкла Моралесa (18-0) — и отметил:

"В этой группе Шавкат, возможно, стоит чуть ниже — или по уровню уверенности, или по статусу, ведь мы ещё не видели его против одного из лучших топ-5 бойцов мира. Можно спорить, что Иэн Гарри близок к этому уровню… Но бездействие со временем настигнет Шавката. Думаю, он, скорее всего, проиграет в одном из двух ближайших боёв, потому что ему придётся встречаться только с сильнейшими", — цитирует слова Томсона Essentiallysports.

Напомним, в последний раз Рахмонов появлялся в октагоне в декабре 2024 года. Тогда он должен был драться за титул полусреднего веса против американца палестинского происхождения Белала Мухаммада (24-4). Однако чемпион снялся с боя из-за инфекции стопы.

Его заменил ирландский проспект Иэн Гэрри (16-1), составивший казахстанцу серьёзную конкуренцию - Шавкат впервые в карьере не смог завершить поединок досрочно. Тем не менее победа решением судей осталась за казахстанцем.

В начале года Рахмонов заявил о травме, уже сам отказавшись от противостояния с Мухаммадом.

