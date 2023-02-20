В UFC отреагировали на обвинения Махачева в жульничестве

Вице-президент UFC Джефф Новицки прокомментировал скандальную ситуацию вокруг россиянина Ислама Махачева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном поединке турнира UFC 284 в Перте (Австралия) Махачев судейским решением победил местного бойца Александра Волкановски и тем самым защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя команда Волкановски уличила Махачева в жульничестве, а именно в незаконном использовании внутривенных капельниц для восстановления после весогонки.

"Я думаю, Австралийская комиссия уже сделала четкое заявление о том, что у них нет никаких доказательств нарушения Махачевым каких-либо правил. Думаю, я оставлю ситуацию в таком виде. У комиссии есть четкое правило, полностью запрещающее использование капельниц для регидратации организма. Так что не имеет значения, каким мог быть объем капельницы, равно как и наличие назначения - это запрещено", - приводит слова Новицки Sportskeeda.

Напомним, что ранее Махачеву за это грозили длительной дисквалификацией. Ислам со своей стороны уже ответил на эти обвинения.

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