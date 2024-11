В UFC назвали главную интригу боя Рахмонов - Гэрри

Аккаунт UFC Europe в соцсети Х (бывший Twitter) напомнил о приближении боя между непобежденными бойцами казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и ирландцем Иэном Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.

Их бой станет соглавным событием турнира UFC 310, который пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США).

Only one can stay UNDEFEATED!



🇰🇿 Shavkat Rakhmonov vs Ian Machado Garry 🇮🇪



Who you got in our #UFC310 co-main event?! pic.twitter.com/AyfKX1FWfP