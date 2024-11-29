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В UFC назвали главную интригу боя Рахмонов - Гэрри

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В UFC назвали главную интригу боя Рахмонов - Гэрри ©Турар Казангапов

Аккаунт UFC Europe в соцсети Х (бывший Twitter) напомнил о приближении боя между непобежденными бойцами казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и ирландцем Иэном Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.

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Аккаунт UFC Europe в соцсети Х (бывший Twitter) напомнил о приближении боя между непобежденными бойцами казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и ирландцем Иэном Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.

Их бой станет соглавным событием турнира UFC 310, который пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США). 

"Только один может остаться непобежденным! Шавкат Рахмонов против Иэна Мачадо Гэрри. На кого вы ставите в со-главном событии UFC 310?", - обратилась организация к болельщикам.

Изначально, Шавкат должен был встретится с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3). Но, их бой, запланированный на UFC 310 слетел из-за проблем со здоровьем у американского бойца палестинского происхождения.

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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