В UFC намекнули на возвращение Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт поделился своими ожиданиями относительно возвращения легендарного бойца Конора Макгрегора в октагон, сообщают Vesti.kz.

"Рано или поздно он вернется. Бой с Полом? Нет, такого не будет. Надеюсь, Конор сможет подраться в UFC этой осенью", - сказал Уайт в интервью Pardon My Take.

Напомним, что ранее в сети появлялись слухи о возможном боксерском поединке ирландца против популярного блогера Логана Пола в Мумбаи (Индия). Однако точной информации об этом бое пока нет.

В последний раз 36-летний Макгрегор выходил в клетку летом 2021 года на турнире UFC 264. Тогда его противником был Дастин Порье. Поединок завершился досрочно: из-за тяжелой травмы ноги Макгрегора победу техническим нокаутом присудили Порье.