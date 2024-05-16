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Новости спорта MMA UFC
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В UFC анонсировали чемпионский бой в весе Рахмонова

В UFC анонсировали чемпионский бой в весе Рахмонова
©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Президент UFC Дана Уайт официально объявил бой британца ямайского происхождения Леона Эдвардса против американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. Он станет главным событием на UFC 304 - 27 июля в Манчестере (Англия), передают Vesti.kz.

В соглавном поединке встретятся представители тяжелой весовой категории - британец Том Аспиналл и американец Кертис Блейдс.

Отметим, что Эдвардс и Мухаммад представляют полусредний вес, в котором выступает казахстанец Шавкат Рахмонов. Эдвардс - чемпион дивизиона, Мухаммад занимает второе место, а топ-3 замыкает Рахмонов.

Эдвардс и Мухаммад бились между собой в марте 2021 года, но тогда бой признали несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны британца. Белал дал понять, насколько ему плохо и отказался от продолжения поединка. 

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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