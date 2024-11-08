В США назвали следующего соперника Шавката Рахмонова

Американский журналист и эксперт по ММА Кевин Иол в интервью Sport+ раскрыл, кто теперь является основным кандидатом на поединок с Шавкатом Рахмоновым (18-0) после того, как Белал Мухаммад (24-3) отказался от боя с казахстанским бойцом по состоянию здоровья, сообщают Vesti.kz.

Рахмонов должен был драться за чемпионский титул с Мухаммадом 8 декабря, но из-за инфекции стопы последний отказался от боя. Сейчас UFC ищет замену Мухаммаду.

"Скорее всего, они заставят Шавката подождать, особенно с учетом того, что Белал, как ожидается, будет отсутствовать всего шесть недель. Так что они могут провести бой в феврале. Но если они заставят его драться, я думаю, что бывший чемпион в полусреднем весе Камару Усман - самый логичный противник", - сказал Иол.

Также эксперт объяснил, как может сказаться отмена боя на казахстанце:

"Я не думаю, что это сильно повлияет. Они не начали сбрасывать вес. Они профессионалы и прекрасно справятся с этим", - сказал журналист.

Ранее о желании выйти против Рахмонова заявил известный боец UFC Колби Ковингтон.