В США назвали следующего соперника Шавката Рахмонова
Американский журналист и эксперт по ММА Кевин Иол в интервью Sport+ раскрыл, кто теперь является основным кандидатом на поединок с Шавкатом Рахмоновым (18-0) после того, как Белал Мухаммад (24-3) отказался от боя с казахстанским бойцом по состоянию здоровья, сообщают Vesti.kz.
Американский журналист и эксперт по ММА Кевин Иол в интервью Sport+ раскрыл, кто теперь является основным кандидатом на поединок с Шавкатом Рахмоновым (18-0) после того, как Белал Мухаммад (24-3) отказался от боя с казахстанским бойцом по состоянию здоровья, сообщают Vesti.kz.
Рахмонов должен был драться за чемпионский титул с Мухаммадом 8 декабря, но из-за инфекции стопы последний отказался от боя. Сейчас UFC ищет замену Мухаммаду.
"Скорее всего, они заставят Шавката подождать, особенно с учетом того, что Белал, как ожидается, будет отсутствовать всего шесть недель. Так что они могут провести бой в феврале. Но если они заставят его драться, я думаю, что бывший чемпион в полусреднем весе Камару Усман - самый логичный противник", - сказал Иол.
Также эксперт объяснил, как может сказаться отмена боя на казахстанце:
"Я не думаю, что это сильно повлияет. Они не начали сбрасывать вес. Они профессионалы и прекрасно справятся с этим", - сказал журналист.
Ранее о желании выйти против Рахмонова заявил известный боец UFC Колби Ковингтон.
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