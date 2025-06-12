В команде Рахмонова сделали важное заявление

Появились новости о восстановлении казахстанского бойца Шавката Рахмонова, выступающего в UFC, передают Vesti.kz.

Подробностями поделилась пресс-служба команды DAR Team.

"Боец нашей команды DAR Team Шавкат Рахмонов снова в деле. После операции он приступает к тренировкам. Ждите хороших новостей", - говорится в заявлении.

Рахмонов не выходил в октагон с декабря 2024 года, когда судейским решением победил ирландца Иэна Гэрри. Это был первый бой, который Рахмонов не смог выиграть досрочно. В рейтинге полусреднего веса UFC казахстанец занимает третье место, чемпионом дивизиона является австралиец Джек Делла Маддалена.