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В команде Рахмонова сделали важное заявление

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В команде Рахмонова сделали важное заявление ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Появились новости о восстановлении казахстанского бойца Шавката Рахмонова, выступающего в UFC, передают Vesti.kz.

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Появились новости о восстановлении казахстанского бойца Шавката Рахмонова, выступающего в UFC, передают Vesti.kz.

Подробностями поделилась пресс-служба команды DAR Team.

"Боец нашей команды DAR Team Шавкат Рахмонов снова в деле.

После операции он приступает к тренировкам.

Ждите хороших новостей", - говорится в заявлении.


Рахмонов не выходил в октагон с декабря 2024 года, когда судейским решением победил ирландца Иэна Гэрри. Это был первый бой, который Рахмонов не смог выиграть досрочно. В рейтинге полусреднего веса UFC казахстанец занимает третье место, чемпионом дивизиона является австралиец Джек Делла Маддалена.

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