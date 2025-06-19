В команде Махачева высказались о Рахмонове: будет бой в UFC?

Известный американский наставник Хавьер Мендес, работающий с российским чемпионом UFC Исламом Махачевым, высказался о ситуации в полусреднем дивизионе и не исключил возможность поединка с бывшим чемпионом, американцем нигерийского происхождения Камару Усманом, передают Vesti.kz.

Махачев хочет взять титул в новом весе

- Сейчас Ислам сосредоточен на поединке с Джеком Деллой Маддаленой, и он не должен отвлекаться. Но мы, тренеры, можем оценивать перспективы. В дивизионе есть сильнейшие бойцы - Шавкат Рахмонов, Камару Усман и другие, - цитирует Мендеса Sport24.

Тренер также прокомментировал возможный бой с Усманом, отметив, что между командами есть уважение, но поединок не исключен.

- Камару - невероятный боец. Мы не близкие друзья, но у нас нормальные отношения. Он хочет вернуть титул, снова почувствовать себя чемпионом. И если дойдет до боя с Исламом - он будет готов оставить дружбу за рамками. В отличие от ситуации с Белалом Мухаммадом, где сам Хабиб заявил, что боя не будет, Камару действует сам по себе. Если Ислам будет заинтересован - бой возможен, - добавил Мендес.

В числе потенциальных соперников Махачева также остается Шавкат Рахмонов. Казахстанский боец занимает третью строчку в рейтинге полусредневесов UFC и в последний раз выходил в октагон в декабре 2024 года, когда победил ирландца Иэна Гэрри по решению судей.