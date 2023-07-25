"В Америке не хватает этого". Первая казахстанка в UFC - о контракте с промоушеном и дороговизне жизни

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова (10-4) в интервью Youtube-каналу "Ушатайка" рассказала об условиях контракта с самым престижным промоушеном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая и пока единственная представительница Казахстана в UFC в своем последнем бою, который состоялся в сентябре 2022 года в Лас-Вегасе, уступила во втором раунде сабмишеном канадке Джиллиан Робертсон. На данный момент у 25-летней казахстанки пять боев в промоушене, в которых она одержала две победы и потерпела три поражения.

"В Америке не хватает этого. У меня по контракту с UFC 25 000 + 25 000. С этого надо отдать проценты менеджерам, тренерам, плюс я с последней суммы оплатила долги. Тут все дорого, если хочешь жить отдельно нужно отдавать 2-3 тысячи минимум", - заявила она.

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