Узбекский нокаутер из UFC получил повышение: он соперник Алмабаева

Спортивный портал Sherdog, посвященный смешанным единоборствам, обновил личный рейтинг наилегчайшего веса, передают Vesti.kz.
В топ-10 впервые попал узбекистанец Рамазан Темиров (19-3), поднявшись сразу на две позиции. Примечательно, что в десятке не оказалось казахстанца Асу Алмабаева (21-3), который является его следующим соперником и имеет лучшую позицию в рейтинге UFC (Алмабаев №8 - Темиров №13).
Топ-10 лучших бойцов наилегчайшего веса по версии портала:
- Алешандре Пантожа (UFC)
- Брэндон Ройвал (UFC)
- Амир Альбази (UFC)
- Кай Кара-Франс (UFC)
- Мухаммад Мокаев (Brave FC)
- Манель Капе (UFC)
- Татсуро Таиро (UFC)
- Рамазан Темиров (UFC)
Напомним, Темиров проведет бой против Алмабаева 26 июля на турнире UFC on ABC 9, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).
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12 июня 17:00 • не начат
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Экибастуз
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