Узбекский нокаутер из UFC получил повышение: он соперник Алмабаева

Спортивный портал Sherdog, посвященный смешанным единоборствам, обновил личный рейтинг наилегчайшего веса, передают Vesti.kz.

В топ-10 впервые попал узбекистанец Рамазан Темиров (19-3), поднявшись сразу на две позиции. Примечательно, что в десятке не оказалось казахстанца Асу Алмабаева (21-3), который является его следующим соперником и имеет лучшую позицию в рейтинге UFC (Алмабаев №8 - Темиров №13).

Топ-10 лучших бойцов наилегчайшего веса по версии портала:

Алешандре Пантожа (UFC)

Брэндон Ройвал (UFC)

Амир Альбази (UFC)

Кай Кара-Франс (UFC)

Мухаммад Мокаев (Brave FC)

Манель Капе (UFC)

Татсуро Таиро (UFC)

Рамазан Темиров (UFC)

Напомним, Темиров проведет бой против Алмабаева 26 июля на турнире UFC on ABC 9, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).