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Узбекский нокаутер из UFC получил повышение: он соперник Алмабаева

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Узбекский нокаутер из UFC получил повышение: он соперник Алмабаева ©UFC

Спортивный портал Sherdog, посвященный смешанным единоборствам, обновил личный рейтинг наилегчайшего веса, передают Vesti.kz.

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Спортивный портал Sherdog, посвященный смешанным единоборствам, обновил личный рейтинг наилегчайшего веса, передают Vesti.kz.

В топ-10 впервые попал узбекистанец Рамазан Темиров (19-3), поднявшись сразу на две позиции. Примечательно, что в десятке не оказалось казахстанца Асу Алмабаева (21-3), который является его следующим соперником и имеет лучшую позицию в рейтинге UFC (Алмабаев №8 - Темиров №13).

Топ-10 лучших бойцов наилегчайшего веса по версии портала:

  • Алешандре Пантожа (UFC)
  • Брэндон Ройвал (UFC)
  • Амир Альбази (UFC)
  • Кай Кара-Франс (UFC)
  • Мухаммад Мокаев (Brave FC)
  • Манель Капе (UFC)
  • Татсуро Таиро (UFC)
  • Рамазан Темиров (UFC)

Напомним, Темиров проведет бой против Алмабаева 26 июля на турнире UFC on ABC 9, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

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