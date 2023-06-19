Установлен новый рекорд UFC

Американский боец Джаред Каннонир победил итальянца Марвина Веттори в главном бою на UFC on ESPN в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщают Vesti.kz.

Поединок продлился всю дистанцию, по итогам пяти раундов единогласным судейским решением выиграл Каннонир.

По информации источника, в 39 лет Каннонир установил рекорд по общему количеству значимых ударов за один бой в среднем весе - 241! До этого дня им владел другой американец Шон Стрикленд - 186.

Если брать общий список рекордсменов для всех категорий, то Каннонир на четвертом месте. Выше только американцы Макс Холлоуэй (445 и 290) и Роберт Фонт (271 против Веры).

Это не первое достижение Каннонира. Он стал первым бойцом в современной истории UFC, оформившим нокауты в трех весовых категориях.

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