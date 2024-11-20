Усман сделал прогноз на бой Рахмонова с небитым проспектом UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец нигерийского происхождения Камару Усман (20-4) поделился своими ожиданиями по поводу поединка непобежденных файтеров дивизиона - казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) и ирландца Иэна Гэрри (15-0), передают Vesti.kz.

Рахмонов и Гэрри подерутся в соглавном событии турнира UFC 310, который запланирован на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"Мне нравится этот поединок, но у нас есть тенденция радоваться боям с Иэном Гэрри, а они оказываются не такими, как мы думаем. Это не оскорбление. Просто Гэрри любит драться. Он любит, чтобы все выглядело красиво. Он любит проводить комбинации и двигаться, двигаться, двигаться.

Он любит, чтобы все выглядело красиво, когда у вас есть такой парень, как Шавкат, который любит искать и уничтожать. Он хочет ввязаться в бой. Так что, конечно, мне нравится этот поединок. Я думаю, это хороший бой. Шавкат собирается пойти вперед. Он будет пытаться искать и разрушать, как он всегда делает, а Гэрри будет двигаться, чтобы создать пространство и попытаться найти хорошие удары. Так что на бумаге это хороший бой. Я не знаю, как это будет выглядеть в ночь боя.

Это интригующий бой, потому что у него есть небольшая предыстория. Думаю, что ближе к поединку вражда усилится, но я не удивлюсь, если это будет не самый яркий бой, который мы когда-либо видели, как мы ожидаем", - сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound.