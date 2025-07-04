Уроженка Казахстана из UFC поделилась плохими новостями о состоянии здоровья

Российский боец UFC, выступающая в легчайшем весе (до 61 кг), Ирина Алексеева сообщила, что врачи подозревают у нее лейкемию, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

"Меня направили к гематологу. Подозрение на лейкемию", - написала Алексеева в социальных сетях.

Последний поединок в смешанных единоборствах Алексеева провела 21 июня, уступив единогласным решением судей представительнице Польши Клаудии Сыгуле на турнире UFC on ABC 8 в Баку (Азербайджан).

Алексеевой 34 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Ирина дебютировала в марте 2019 года, а в UFC она пришла в апреле 2023 года.

Всего на счету Алексеевой восемь поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых она одержала пять побед и трижды потерпела поражение.

Отметим, что Алексеева является уроженкой Атырау. Она прожила на родине до 14 лет, после чего переехала в Челябинск (Россия).