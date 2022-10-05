Уроженец Казахстана вновь бросил вызов топовому бойцу UFC

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев обратился к топовому бойцу UFC Джастину Гэтжи, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Ударные новости".

Физиев отреагировал на слова Гэтжи, который заявил, что готов драться с Конором МакГргегором, но только если его будет тестировать USADA, а не так как сейчас.

"USADA проверяли меня шесть раз в этом году, я готов к честной конкуренции, братан. Если конечно ты не беспокоишься о том, что мои навыки могут сделать это неконкурентоспособным", - цитирует Физиева источник.

Стоит отметить, что ранее Конор МакГрегор стал единственным бойцом UFC, который избежал проверок со стороны USADA (Антидопингового агентства США) на наличие запрещенных веществ в организме.

Ранее Физиев оригинально вызывал на бой Гэтжи.

Напомним, что Физиев родился в Кордае (Казахстан), а в американском промоушене дебютировал в 2019 году. До 14 октября 2021-го выступал под флагом Кыргызстана. А сейчас дерется под флагом Азербайджана.

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