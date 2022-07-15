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Уроженец Казахстана показал сравнение с топовым бойцом UFC и вызвал его на бой

Уроженец Казахстана показал сравнение с топовым бойцом UFC и вызвал его на бой
©instagram.com/rafael_ataman_fiziev/

Уроженец Казахстана - боец UFC Рафаэль Физиев (12-1) оригинально вызвал на бой бывшего временного чемпиона промоушена в легком весе Джастина Гэтжи (23-4), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Давай проверим, чья пластика носа лучше", - написал Физиев в сторис своего Instagram.

Напомним, Физиев одержал победу над Рафаэлем Дос Аньосом (31-14) в главном бою турнира UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США). Он нокаутировал соперника в начале пятого раунда.

Позже стало известно о том, что Физиев получил перелом носа во время последнего поединка. По сведениям источника, Физиев сможет вернуться в октагон в ноябре или декабре.

Гэтжи в последнем бою в рамках UFC 274 уступил Чарльзу Оливейре.

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Метки:
Физиев Рафаэль UFC

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