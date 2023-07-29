Уроженец Казахстана узнал имя следующего соперника в UFC

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев проведет свой следующий бой в сентябре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Дана Уайт заявил, что боец ныне представляющий Азербайджан подерется с Матеушем Гамротом на турнире UFC Fight Night, который состоится 23 сентября. Физиев в марте проиграл Джастину Гейджи решением большинства судей.
Гамрот в последнем бою победил Джалина Тернера раздельным решением.
Напомним, что Физиев родился в Кордае (Казахстан), а в американском промоушене дебютировал в 2019 году.
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