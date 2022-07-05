Уроженец Казахстана из UFC высказался о возвращении Хабиба

Боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев (11-1) высказался о возможном возвращении экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в октагон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я думаю, что у Хабиба все еще есть мощь. Он по-прежнему может драться и побить любого соперника. Однако я не думаю, что все будет так, как раньше, потому что его отца больше нет рядом с ним.

Если у Хабиба действительно появится шанс вернуться и снова подраться, то я считаю, что он наверняка способен на это. Сколько ему лет? 33 года? Он все еще может провести несколько боев, показав хорошую мощь", - цитирует Физиева телеграм-канал MMA RUSSIA.

Напомним, Хабиб провел последний бой в своей карьере в октябре 2020 года. В рамках турнира UFC 254 он победил американца Джастина Гэтжи, применив удушающий прием "треугольник" во втором раунде. После боя россиянин сообщил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в рамках UFC.

Добавим, что в следующем бою Физиев встретится с экс-чемпионом UFC Рафаэлем Дос Аньосом (31-13) на UFC Fight Night 9 июля в Лас-Вегасе (США). Бразилец занимает седьмое место в рейтинге, а титул чемпиона остается вакантным.





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