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Уроженец Казахстана стал кандидатом на нокаут года в UFC

Уроженец Казахстана стал кандидатом на нокаут года в UFC
©Zuffa LLC
Новости спорта Смешанные UFC

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев вошел в список претендентов на лучший нокаут года в UFC по версии "Чемпионата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, в начале декабря Физиев (11-1) на турнире UFC Veags 44 дрался с новозеландцем Брэдом Ридделлом (10-2). В том поединке "Атаман" нокаутировал соперника ударом с вертушки.

"Физиев такими темпами скоро станет одним из главных хедлайнеров легкого веса. Боец по прозвищу "Атаман" громко заявил о себе еще в 2020-м, а в уходящем году лишь укрепил свой авторитет. О Рафаэле говорят все чаще, он уже становится желанным гостем на популярных американских шоу о ММА, подтягивает английский и заставляет восхищаться собой.

2021 год в спортивном плане стал для Физиева почти идеальным. В августе он победил Бобби Грина и получил бонус за "бой вечера", а в декабре снова получил дополнительное вознаграждение от лиги, на этот раз за "выступление вечера". А выступление действительно получилось что надо. На шоу в Лас-Вегасе Рафаэль встретился со своим товарищем Брэдом Ридделлом. Новозеландец старался и даже доносил до Физиева неплохие удары, но в целом Рафаэль перебивал противника. Мучения уже изрядно помятого Ридделла закончились в третьем раунде. Физиев заставил его отступить ближе к сетке, после чего пробил шикарный удар вертушкой справа, Брэд тяжело осел, благо в дело вмешался рефери и не дал Рафаэлю нанести Брэду еще больший ущерб.

Сам Физиев признавался, что испытывал противоречивые чувства от победы, давая понять, что нокаутировать приятеля ему не хотелось. Как бы то ни было, победа получилась эффектной, так что, думается, голоса читателей Физиев также заслуживает", - пишет источник.

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Метки:
Физиев Рафаэль UFC

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