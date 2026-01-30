Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
UFC
Сегодня 13:57
 

Уроженец Казахстана превзошел соперника перед UFC 325

Уроженец Казахстана превзошел соперника перед UFC 325 Рафаэль Физиев: Фото: instagram.com/rafael_ataman_fiziev©

В ночь с 31 января на 1 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 325, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ночь с 31 января на 1 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 325, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном бою сойдутся австралийский боец Алекс Волкановски и бразилец Диего Лопес. Их поединок состоится в лимите полулёгкого веса. В соглавном поединке встретятся Дэн Хукер из Новой Зеландии и француз Бенуа Сен-Дени. Они проведут поединок в легком весе.

Также в основном карде выступит уроженец Казахстана Рафаэль Физиев. Его соперником в легком весе будет бразилец Маурисио Руффи.

На взвешивании Физиев показал 70,53 килограмма.

Вес Руффи оказался легче - 70,42 килограмма.

Напомним, Физиев родился в селе Кордай в Жамбылской области Казахстана, но в UFC выступает под флагом Азербайджана, гражданство которого он получил ранее. Также он выступал под флагом Кыргызстана.

