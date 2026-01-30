Уроженец Казахстана превзошел соперника перед UFC 325

В ночь с 31 января на 1 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 325, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В главном бою сойдутся австралийский боец Алекс Волкановски и бразилец Диего Лопес. Их поединок состоится в лимите полулёгкого веса. В соглавном поединке встретятся Дэн Хукер из Новой Зеландии и француз Бенуа Сен-Дени. Они проведут поединок в легком весе.
Также в основном карде выступит уроженец Казахстана Рафаэль Физиев. Его соперником в легком весе будет бразилец Маурисио Руффи.
На взвешивании Физиев показал 70,53 килограмма.
It’s on for Azerbaijan’s own 🇦🇿 @RafaelFiziev comes in at 155.5lbs!— UFC (@ufc) January 30, 2026
[ #UFC325 | JAN 31 | 9pmET on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/2pq9pTAtnC
Вес Руффи оказался легче - 70,42 килограмма.
Bringing style to Sydney! 🦘@RuffyMMA | 155.25lbs— UFC (@ufc) January 30, 2026
[ #UFC325 | JAN 31 | 9pmET on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/EX904rSYAW
Напомним, Физиев родился в селе Кордай в Жамбылской области Казахстана, но в UFC выступает под флагом Азербайджана, гражданство которого он получил ранее. Также он выступал под флагом Кыргызстана.
