Уроженец Казахстана после победы мощным нокаутом получил бонус от UFC

Кыргызский боец Рафаэль "Атаман" Физиев, являющийся уроженцем Казахстана, после победы на турните UFC 256 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) получил бонус от промоушена, сообщают Vesti.kz.

Он в первом раунде нокаутировал опытного бойца из Бразилии Ренато Мойкано, что высоко оценили в организации, и заработал дополнительные 50 тысяч долларов.

Такое же бонус достался американцу Кевину Холланду, который в первом раунде расправился с бразильцем Жакаре Соузой.

Лучшим боем шоу признан главный поединок, в котором бразилец Дейвесон Фигейредо по прозвищу "Бог войны" удержал титул чемпиона в наилегчайшем весе. Его встреча с мексиканцем Брендоном Морено стала настоящей рубкой и завершилась ничьей. Оба бойца также получили по 50 тысяч долларов.

Напомним, что в со-главном поединке шоу поражение потерпел вернувшийся в октагон Тони Фергюсон. Этот турнир стал последним номерным в UFC в этом году.