Уроженец Казахстана отказался от боя с МакГрегором и выбрал другого соперника

Боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев (12-1), выступающий в UFC в легком весе, рассказал о своих приоритетах после победы нокаутом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уроженец Казахстана заявил, что его не интересует бой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конорм МакГрегором. Вместо этого он хочет разделить октагон с Джастином Гэтжи.

"Все вызывают МакГрегора и хотят получить бой с ним. Я этого не понимаю и не хочу поступать таким образом. Хорошо, идите и деритесь с этим парнем, а я хочу получить Гэтжи.

Но где сам Гэтжи? Я не понимаю, почему он мне еще не ответил? Я удивляюсь, почему он не отреагировал на мой вызов? У него такая же травма, как и у меня. Нам нужно знать, что делать дальше и мы должны выяснить, кто из нас лучше. Но он по-прежнему ничего не говорит", - цитирует Физиева MMA Fighting.

Свой последний бой Физиев провел 9-го июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где в главном событии турнира UFC on ESPN 39 нокаутировал бывшего чемпиона легкого дивизиона Рафаэля Дос Аньоса. Этот успех позволит ему приблизиться к топ-5 рейтинга UFC.

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