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UFC
Вчера 14:33
 

Уроженец Казахстана объявил о бое на историческом турнире UFC

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Уроженец Казахстана объявил о бое на историческом турнире UFC ©UFC Eurasia

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев (12-4), представляющий легкий дивизион UFC (до 70 кг), объявил о своем следующем бое - и это будет шоу в Баку, сообщают Vesti.kz.

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Азербайджанский боец Рафаэль Физиев (12-4), представляющий легкий дивизион UFC (до 70 кг), объявил о своем следующем бое - и это будет шоу в Баку, сообщают Vesti.kz.

Турнир американского промоушена впервые пройдет в Азербайджане и состоится 21 июня.

"21 июня, Баку, Азербайджан. Есть оппонент для танцев. Увидимся там!" - написал в социальных сетях Рафаэль Физиев.

Последний раз Физиева видели в октагоне на громком UFC 313 в Лас-Вегасе, где он провел реванш с жестким Джастином Гэтжи. Три раунда – и победа американца единогласным решением судей. Это поражение стало четвертым в UFC для Рафаэля. До этого он уступал Магомеду Мустафаеву, все тому же Гэтжи в их первой зарубе, а также Матеушу Гамроту - тогда бой прервали из-за травмы.

Добавим, что Физиев родился в Кордае (Казахстан), а в американском промоушене дебютировал в 2019 году. До 14 октября 2021-го выступал под флагом Кыргызстана, сейчас представляет Азербайджан.


Чемпионат Казахстана 2025. Женщины   •   Казахстан, Улытауская обл., Жезказган   •   Тур 1, женщины
14 апреля 14:00   •   не начат
Улытау
Улытау
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Физиев Рафаэль UFC Азербайджан Казахстан MMA

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