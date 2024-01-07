В UFC запретили небитому бойцу выйти на поединок под своим флагом

14 января в Энтерпрайзе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 234. В его предварительном карде выступит британский боец афганского происхождения Фарид Башарат. Противостоять ему будет француз Тейлор Лапилус, сообщают Vesti.kz.

По словам Башарата, выступающего в легчайшем весе, ему не разрешают выйти в октагон с флагом Афганистана.

"Я бы с удовольствием вышел с флагом Афганистана, но не думаю, что они разрешат мне это сделать. Только не флаг Афганистана. Мы пробовали в Абу-Даби для (моего брата) Джавида, и они отказались, потому что не признают нынешний флаг правительства, а старый флаг не является официальным. Флаг Афганистана по-прежнему не признается", - сказал Башарат в интервью MMA Fighting.

Фарид Башарат не знает поражений в ММА, в его активе 11 побед. У Лапилуса рекорд 19-3.

Главным событием UFC Fight Night 234 станет поединок в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым (18-1-1) и бразильцем Джони Уокером (21-7).