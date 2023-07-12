В UFC вынесли вердикт на бой Шавкат Рахмонов - Кевин Гастелум

Новичок UFC - казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум в интервью MMA.Metaratings.ru поделился ожиданиями от следующего поединка своего соотечественника Шавката Рахмонова, сообщают Vesti.kz.
В октагон Номад вернется 16 сентября в Лас-Вегасе (США), а его соперником будет американец Келвин Гастелум.
- Как оцениваете шансы на титул Шавката Рахмонова? Насколько Келвин Гастелум сейчас подходящий для него соперник?
- Думаю, он пройдет Гастелума и после этого сможет претендовать на чемпионский титул.
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Напомним, что дебютный поединок Максума в UFC состоится утром 16 июля, его соперником станет опытный американец Тайсон Нэм.
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