В UFC вынесли вердикт на бой Шавкат Рахмонов - Кевин Гастелум

Новичок UFC - казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум в интервью MMA.Metaratings.ru поделился ожиданиями от следующего поединка своего соотечественника Шавката Рахмонова, сообщают Vesti.kz.

В октагон Номад вернется 16 сентября в Лас-Вегасе (США), а его соперником будет американец Келвин Гастелум.

- Как оцениваете шансы на титул Шавката Рахмонова? Насколько Келвин Гастелум сейчас подходящий для него соперник?

- Думаю, он пройдет Гастелума и после этого сможет претендовать на чемпионский титул.

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Напомним, что дебютный поединок Максума в UFC состоится утром 16 июля, его соперником станет опытный американец Тайсон Нэм.

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