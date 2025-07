В UFC сообщили о понижении рейтинга казаха: известна причина

В наилегчайшем весе UFC произошли рейтинговые изменения после 317-го турнира промоушена, передают Vesti.kz.

В этом дивизионе выступают сразу два казахстанца - Асу Алмабаев и Азат Максум. Последний еще не успел попасть в рейтинг. Алмабаев, в свою очередь, с момента своего последнего боя считался восьмым в наилегчайшем весе.

Однако теперь он опустился на девятую строчку из-за американского бойца Джошуа Вана, который на прошедшем ивенте победил второго номера рейтинга Брэндона Ройвала и улучшил свою позицию с 11-й на первую.

🚨 The UFC men's flyweight rankings have been updated following #UFC317



Joshua Van moves up 11 spots and is the new #1 ranked contender pic.twitter.com/Fa3E7jzzUl