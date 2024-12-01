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UFC сняли фильм про Рахмонова

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UFC сняли фильм про Рахмонова ©Турар Казангапов

На Youtube-канале UFC опубликован фильм, один из фрагментов которого посвящен предстоящему бою казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) с ирландцем Иэном Гэрри (15-0), передает Vesti.kz.

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На Youtube-канале UFC опубликован фильм, один из фрагментов которого посвящен предстоящему бою казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) с ирландцем Иэном Гэрри (15-0), передает Vesti.kz.

На видео запечатлены тренировки обоих бойцов, а также их высказывания в преддверии поединка. Посмотреть фильм можно ниже.

Напомним, бой Рахмонова и Гэрри состоится 7 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Изначально Рахмонов должен был драться за титул чемпиона UFC в полусреднем весе с обладателем пояса, американцем Белалом Мухаммадом (24-3), однако тот снялся из-за проблем со здоровьем.

MMA UFC Рахмонов Шавкат Рахмонов - Мухаммад Лас-Вегас США

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