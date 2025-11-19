В UFC приняли решение по казахскому нокаутёру, отправившему в нокдаун Нурмагомедова

Самый популярный промоушен по смешанным единоборствам - UFC - включил казахстанского бойца легчайшего веса Бекзата Алмахана (12-2) в список самых прорывных файтеров года, передают Vesti.kz.

28-летний спортсмен из Жамбылской области появился на обложке материала лучшей лиги мира в материале о главных талантах, которые выступят на первом в истории турнира UFC в Катаре.

Алмахану предстоит поединок с испанским бойцом грузинского происхождения Александром Топурия (6-1), который является старшим братом лучшего файтера лиги Дэйны Уайта вне зависимости от весовых категорий - Илии Топурии (17-0).

"28-летний Алмахан — один из тех бойцов, кто способен стремительно ворваться в элиту, если будет оставаться активным и получать правильные поединки. Ещё одно яркое выступление в эти выходные против Топурии может открыть ему двери к куда более значимым возможностям. Если вы начинаете составлять список возможных прорывных бойцов 2026 года, Алмахан точно должен быть в расширенном списке, по-хорошему — в коротком, и, возможно, попадёт в итоговый… если, конечно, всё сложится удачно для него в Дохе на этих выходных", — пишет пресс-служба UFC.

Напомним, казахстанец дебютировал в американском промоушене в марте 2024 года. Тогда ему пришлось выйти на коротком уведомлении против Умара Нурмагомедова (19-1) - ещё одного брата известно бойца - Хабиба Нурмагомедова (29-0).

Тогда Бекзат уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун, однако проиграл поединок единогласным решением судей.

Во втором бою, который прошёл в мае текущего года, Алмахан сумел ярко реабилитироваться, за минуту нокаутировав двойного чемпиона The Ultimate Fighter (TUF) - канадца Брэда Катону (14-5). Примечательно, что это произошло на турнире в канадском Монреале. Стоит отметить - до встречи с казахстанцем Катона ни разу не проигрывал нокаутом.

Казах выбрал между Топурией и Нурмагомедовым после нокаута в UFC