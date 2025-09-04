UFC приняла решение по казахстанцу, разозлившему Дану Уайта

Казахстанский боец полусреднего веса Николай Веретенников (13-6) получил нового соперника в UFC и проведёт ещё один бой до конца года, передают Vesti.kz.

Когда Веретенников выйдет в октагон UFC?

По информации MMAmania, соперником 35-летнего файтера станет американец Пунахеле Сориано (11-4). Противостояние пройдёт в рамках номерного турнира UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

Кто такой Пунахеле Сориано?

Сориано (11-4) начал 2025 год с яркого нокаута Уроша Медича (11-3) на турнире UFC Vegas 101 в январе. Годом ранее он уверенно разобрал Мигеля Баэсу (10-4), что стоило тому контракта с организацией. 32-летний нокаутёр после перехода в полусредний дивизион имеет рекорд 2-0 и всего 5-4 в UFC.

Николай Веретенников (13-6) в последнем выходе в октагон в июле текущего года одержал первую победу в UFC, выиграв раздельным решением у Франсиско Прадо (12-4) и сохранив контракт с промоушеном. До этого 35-летний боец раздельным решением проиграл дебют Дэнни Барлоу (9-1), а затем оказался в центре скандала — после поражения от Остина Вандерфорда (13-2).

Казахстанский боец UFC разозлил Дану Уайта

На турнире в Сиэтле (проиграл досрочно во втором раунде) он толкнул соперника после поединка, за что получил дисциплинарные проблемы.

Инцидент спровоцировал настоящий хаос в клетке и вынудил охрану вмешаться. После случившегося многие поклонники ММА потребовали немедленного увольнения Николая из UFC за недопустимое поведение.

Официальных санкций в адрес бойца так и не последовало, однако в СМИ появилась информация, что президент организации Дана Уайт якобы провёл параллели с громким эпизодом 2010 года, когда британец Пол Дэйли ударил соперника после гонга и был навсегда отстранён от боёв в UFC. Сравнение с этим случаем лишь усилило сомнения относительно будущего Веретенникова в сильнейшем промоушене мира.

Отметим, что в полусреднем весе американского промоушена также выступает соотечественник Веретенникова - казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), занимающий третью строчку дивизиона.