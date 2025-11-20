UFC принял решение по бою Асу Алмабаева

Стало известно о переносе поединка казахстанского бойца наилегчайшего веса Асу Алмабаева (22-3) с американцем Алексом Пересом в прелимы турнира UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар) 22 ноября, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Марселя Дорфа.

Первоначально бой был представлен как часть основного карда, но теперь пройдёт в предварительной части турнира. В рамках прелимов также выйдет ещё один казахстанский боец: Бекзат Алмахан встретится с испанцем Александром Топурией в поединке легчайшего веса.

При этом встреча Тагира Уланбекова с Кёдзи Хоригути получила статус открытия мэйн-кара.

Главным событием турнира в Дохе станет бой в легковесе между Арманом Царукяном и Дэном Хукером. В соглавном событии зрители увидят схватку полусредневесов — Иэна Гэрри против Белала Мухаммада.

Для Алмабаева предстоящий бой станет продолжением впечатляющей серии: 26 июля он уверенно разобрался с перуанцем Хосе Очоа (8-2), одержав победу единогласным решением судей. Его оппонент, Перес, напротив, больше года не выходил в октагон. Последний раз американец дрался 15 июня 2024 года, потерпев поражение от Тацуро Тайры (17-1) и заработав серьёзную травму колена.