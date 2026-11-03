В UFC потребовали от Махачева освободить чемпионский пояс после отказа от боя

Бразильский боец полусреднего веса UFC Карлос Пратес (24-7) заявил, что руководство организации осталось недовольно решением чемпиона дивизиона россиянина Ислама Махачева (29-1) отказаться от поединка, который планировался на январь 2027 года, передают Vesti.kz.

Пратес раскритиковал решение Махачева

По словам бразильца, в UFC негативно отреагировали на отказ действующего чемпиона выходить в октагон. Пратес считает, что при отсутствии серьёзных проблем со здоровьем боец обязан выполнять условия контракта, а в противном случае должен освободить титул.

"В UFC были очень недовольны. Им это не понравилось. Если у тебя нет серьёзной травмы и ты не испытываешь проблем со здоровьем, то выходи и дерись, парень. Для этого у тебя есть контракт. Это твоя работа. Если не хочешь драться — освободи пояс, и на этом всё. Но вместо этого ты ведёшь себя отвратительно", — цитирует слова Пратеса Championship Rounds.

Махачев отказался от поединка с Пратесом

Напомним, ранее ожидалось, что Махачев встретится с Пратесом в январе, однако россиянин отказался от выступления. Впоследствии бразильцу назначили бой против Майкла Моралеса (19-0).

В последний раз Махачев выходил в октагон 16 августа на турнире UFC 330. Тогда россиянин успешно защитил чемпионский пояс в полусреднем весе, одержав победу единогласным решением судей над ирландцем Иэном Гэрри (17-2).

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