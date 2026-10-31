Ислам Махачев заявил о скором уходе из UFC и выбрал следующего соперника

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что его карьера приближается к завершению, сообщают Vesti.kz. Российский боец признался, что следующий поединок может стать для него одним из последних.
Ранее Махачеву предлагали провести бой с бразильцем Карлосом Пратесом, который занимает второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.
Но россиянин, действующий чемпион, не согласился на этот вариант. Он предложил организовать бой Пратеса с американцем Майклом Моралесом.
"Мой следующий бой — один из последних в моей карьере. Говорят, что Пратес слишком опасен для меня, а Моралес слишком хорош для меня.
Поэтому я хочу сразиться с лучшим из них и снова доказать миру, кто лучший в мире", - цитирует Махачева аккаунт Home of Fight в социальной сети X.
🚨BREAKING: Islam Makhachev says his next fight will be one of his final fights ever. “My next fight is one of the last in my career. They say Prates is too dangerous for me and Morales is too good for me. So I want to face the best of them and prove to the world once again who is the best in world.” via: @MAKHACHEVMMA— Home of Fight (@Home_of_Fight) October 30, 2026
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