UFC
Вчера 21:01
 

В UFC официально представили Шавката Рахмонова на историческом турнире

Шавкат Рахмонов. Фото: Турар Казангапов, Vesti.kz©

Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) будет в углу своего соотечественника Асу Алмабаева (22–3, UFC 5–1) на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Алмабаев проведёт бой против опытного американца и экс-претендента на титул Алекса Переса (25–9, UFC 7–5).

"Шавкат Рахмонов сегодня в команде Асу Алмабаева", - пишет пресс-служба UFC.

Помимо Алмабаева на этом турнире выступит другой казахстанец Бекзат Алмахан (12–2, UFC 1–1), который встретится с Александром Топурией (6–1) - старшим братом чемпиона UFC Илии Топурии.

Отметим, что это первый турнир UFC в Катаре.

