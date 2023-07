UFC официально анонсировал реванш Махачев - Оливейра и бой Чимаева

UFC представил кард главных боев турнира UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-даби (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ислам Махачев проведет реванш с Чарльзом Оливейрой, Хамзат Чимаев сразится с Пауло Костой, а Икрам Алискеров проведет бой с Нассурдином Имавовым.

Напомним, Махачев нанес поражение Оливейре в главном событии турнира UFC 280, который прошел в октябре 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда российский боец завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе.

Дополнительно, президент UFC Дана Уайт сообщил, что бой между Алискеровым и Костой был исключен из программы турнира UFC 291.

