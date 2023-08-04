UFC официально анонсировал бой уроженца Казахстана

UFC официально объявил о следующем бое азербайджанского бойца уроженца Казахстана Рафаэля Физиева (14-2), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он проведет поединок с польским бойцом Матеушем Гамротом (24-2). Пятираундовый бой в легком весе возглавит турнир в Лас-Вегасе, который пройдет 24 сентября.
Напомним, что Физиев родился в Кордае (Казахстан), а в американском промоушене дебютировал в 2019 году. До 14 октября 2021-го выступал под флагом Кыргызстана, сейчас представляет Азербайджан.
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