UFC объявил о возвращении Жалгаса Жумагулова. Есть дата боя и соперник

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов возвращается в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Жако" возвращается в октагон на UFC Vegas 44! Пятого декабря Жалгас встретится с Манелем Кейпе", - пишет официальный Instagram-аккаунта UFC Russia.
Стала известна реакция Жалгаса Жумагулова на угрозу его соперника "поставить казахов на колени" перед боем UFC
Для Жумагулова этот поединок станет первым по новому контракту с UFC.
Последний поединок казахстанец провел в июле в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе (Невада, США), когда задушил американца Джера Риверу. Для Жалгаса эта победа стала первой в UFC, до этого он дважды проиграл в промоушене.