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UFC объявил о поединке бойцов из топ-10 в весе Рахмонова

UFC объявил о поединке бойцов из топ-10 в весе Рахмонова
©UFC

UFC анонсировал бой между американцами Шоном Брэди (15-0) и Белалом Мухаммадом (21-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оба бойца вместе с Шавкатом Рахмоновым (16-0) располагаются в топ-10 полусреднего веса. Мухаммад занимает пятое место, а Брэди - девятое. У Рахмонова десятая позиция.

Поединок между американцами состоится 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, в июне Рахмонов победил Нила Мэгни за три секунды до конца второго раунда, выполнив прием "гильотина".

Это был 16-й поединок казахстанца в ММА и четвертый в UFC. Все свои бои Шавкат выиграл досрочно.

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Метки:
UFC Рахмонов Шавкат Казахстан

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