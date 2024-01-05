Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA UFC
Комментарии

UFC номинировал Шавката Рахмонова

UFC номинировал Шавката Рахмонова
Vesti.kz©Turar Kazangapov 2023

UFC Eurasia выдвинул казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца 2023 года, сообщают Vesti.kz.

"Махачев? Рахмонов? Эдвардс? Выбирай лучшего бойца года!", - говорится в сообщении UFC Eurasia в соцсетях.

Напомним, что в 2023-м Рахмонов провел два боя. 4 марта финишировал в третьем раунде американца Джеффа Нила (удушение сзади в стойке), а 16 декабря во втором раунде досрочно победил другого представителя США Стивена Томпсона (удушение сзади).

Благодаря последнему успеху казахстанец вошел в топ-3 рейтинга полусреднего дивизиона UFC.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости
Вчера , 12:43
UFC
©Vesti.kz, Турар Казангапов Стала известна главная причина отсрочки чемпионского боя Рахмонова в UFC
5 января, 18:37
UFC
Vesti.kz©Turar Kazangapov 2023 UFC номинировал Шавката Рахмонова
5 января, 18:22
UFC
©Vesti.kz/Турар Казангапов В США посоветовали Рахмонову отклонить решение UFC по чемпионскому бою
5 января, 13:58
UFC
©Vesti.kz, Турар Казангапов Рахмонов откажется страховать титульный бой UFC? Почему это правильное решение
5 января, 12:52
UFC
©UFC Дана Уайт анонсировал большое объявление о турнире UFC 300
4 января, 20:31
UFC
©instagram.com/islam_makhachev Махачев поможет конкуренту Рахмонова подготовиться к титульному бою в UFC
4 января, 09:28
UFC
©UFC 5 причин, почему Рахмонов победит Эдвардса и станет новым чемпионом UFC
3 января, 18:51
UFC
©UFC В США назвали главную мотивацию для Азата Максума в следующем бою в UFC
3 января, 15:57
UFC
©UFC "Я сильно болел". Хамзат Чимаев обратился к своим фанатам
3 января, 13:13
UFC
©Vesti.kz, Турар Казангапов Три главных недостатка Шавката Рахмонова. Они есть даже у него
3 января, 09:12
UFC
©instagram.com/aza.maksum Казахстанцу нашли нового соперника на второй бой в UFC: тот побеждал Жумагулова
2 января, 08:49
UFC
©Vesti.kz, Турар Казангапов Шавката Рахмонова назвали лучшим бойцом года
1 января, 21:28
UFC
©Vesti.kz/Турар Казангапов Появилась информация о поединке Шавката Рахмонова за титул UFC
1 января, 18:50
UFC
©twitter.com/TheNotoriousMMA Макгрегор анонсировал возвращение в октагон
1 января, 14:00
UFC
©UFC Чемпион в весе Рахмонова сделал заявление о защите титула
31 декабря, 20:58
UFC
©Zuffa LLC Читерство? Боец UFC использовал искусственный интеллект ради победы
31 декабря, 14:08
UFC
©Vesti.kz/Турар Казангапов "Я бы наделал в штаны". Томпсон сделал признание про бой Рахмонова
30 декабря, 20:02
UFC
©instagram.com/thenotoriousmma Макгрегор сделал заявление о сопернике и дате боя
30 декабря, 14:30
UFC
©UFC Бывший боец UFC раскритиковал желание Махачева перейти в вес Рахмонова
30 декабря, 13:00
UFC
©Vesti.kz, Турар Казангапов Рахмонов не станет следующим претендентом на пояс UFC. Известна причина
29 декабря, 20:04
UFC
©instagram.com/khamzat_chimaev Чимаев отреагировал на решение чемпиона мира по боксу принять ислам
29 декабря, 17:59
UFC
©Кадр из видео Учил Шавката ударке? Редкая история первой встречи Хабиба и Рахмонова
29 декабря, 10:59
UFC
©Vesti.kz, Турар Казангапов "Лучший из возможных тренеров". Появилось видео совместной тренировки Рахмонова и Нурмагомедова
28 декабря, 14:33
UFC
©Zuffa LLC Бой Рахмонова попал в рейтинг лучших в 2023 году
28 декабря, 10:40
UFC
©UFC Боец UFC из топ-10 отказался драться с казахстанцем
28 декабря, 10:21
UFC
©Vesti.kz, Турар Казангапов "Шавкат - феномен". Рахмонов удивил тренера экс-чемпиона UFC
28 декабря, 09:39
UFC
©UFC Находится на пике и растет с каждым боем. Кто он - самый сложный соперник для Рахмонова в UFC?
28 декабря, 09:02
UFC
©Naiza Казахстанец с рекордом 9-0 близок к переходу в UFC
27 декабря, 22:01
UFC
©instagram.com/asu_zulfikar57 Асу Алмабаев сделал громкое заявление о следующем сопернике в UFC
27 декабря, 19:59
UFC
©Vesti.kz/Турар Казангапов Шавкат Рахмонов попал в топ-3 рейтинга самых устрашающих бойцов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus