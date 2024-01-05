UFC номинировал Шавката Рахмонова

UFC Eurasia выдвинул казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца 2023 года, сообщают Vesti.kz.
"Махачев? Рахмонов? Эдвардс? Выбирай лучшего бойца года!", - говорится в сообщении UFC Eurasia в соцсетях.
Напомним, что в 2023-м Рахмонов провел два боя. 4 марта финишировал в третьем раунде американца Джеффа Нила (удушение сзади в стойке), а 16 декабря во втором раунде досрочно победил другого представителя США Стивена Томпсона (удушение сзади).
Благодаря последнему успеху казахстанец вошел в топ-3 рейтинга полусреднего дивизиона UFC.
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