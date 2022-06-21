UFC назвал главное качество Морозова перед боем с обидчиком Жумагулова

UFC отметила казахстанца Сергея Морозова перед боем в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боец выступит на шоу UFC Vegas 57, которое состоится в Лас-Вегасе (Невада, США) 25 июня. Как и было известно ранее, соперником Морозова станет Раулиан Пайва из Бразилии. Бой пройдет в легчайшем весе. На этом же вечере выступит Шавкат Рахмонов.

"Сергей Морозов всегда закатывает ЗРЕЛИЩЕ в октагоне!", - пишет UFC Russia под видео в Instagram.

Отметим, что ближайший соперник Морозова знаком казахстанским болельщикам. Именно против него в UFC дебютировал Жалгас Жумагулов