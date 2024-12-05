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UFC анонсировал титульные бои Махачева и Нурмагомедова

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UFC анонсировал титульные бои Махачева и Нурмагомедова ©x.com/MAKHACHEVMMA

UFC объявил громкие поединки, которые украсят турнир UFC 311: Ислам Махачев (Россия) сразится с Арманом Царукяном (Армения), а Мераб Двалишвили (Грузия) встретится с Умаром Нурмагомедовым (Россия), сообщают Vesti.kz.

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UFC объявил громкие поединки, которые украсят турнир UFC 311: Ислам Махачев (Россия) сразится с Арманом Царукяном (Армения), а Мераб Двалишвили (Грузия) встретится с Умаром Нурмагомедовым (Россия), сообщают Vesti.kz.

Турнир состоится 18 января в Лос-Анджелесе и обещает стать одним из самых зрелищных событий года.

Для Махачева и Царукяна это будет реванш. Их первый бой прошёл в апреле 2019 года на турнире UFC Fight Night 149 и завершился победой россиянина единогласным решением судей. На счету Махачева впечатляющие 26 побед при единственном поражении в профессиональной карьере.

Умар Нурмагомедов, который сохранил свой безупречный рекорд (18-0), в последний раз выходил в октагон в августе 2024 года, одолев американца Кори Сэндхагена единогласным решением. Его соперник, Мераб Двалишвили, в сентябре того же года завоевал титул чемпиона, победив Шона О’Мэлли.


Махачев Ислам UFC MMA

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