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UFC 303: Прохазка и Перейра прошли взвешивание перед реваншем

UFC 303: Прохазка и Перейра прошли взвешивание перед реваншем
©instagram.com/ufc/

Бойцы Алекс Перейра из Бразилии и чех Иржи Прохазка прошли взвешивание перед титульным поединком UFC в полутяжелом весе, сообщают Vesti.kz.

Оба бойца, которые выступят в главном поединке UFC 303 показали на весах 92,76 килограммов.

Номерной ивент пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе утром 30 июня по казахстанскому времени.

В ночь с 29 на 30 июня  состоится турнир UFC 303. Прохазка и Перейра проведут реванш в рамках этого мероприятия. Их первый поединок, который состоялся в ноябре прошлого года в рамках UFC 295 закончился победой Перейры техническим нокаутом во втором раунде.

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Метки:
UFC MMA

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