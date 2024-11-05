"У него мало шансов". Рахмонов ответил на вызов непобежденного бойца

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) отреагировал на вызов от непобежденного ирландца Иана Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz.

Ирландский файтер ранее бросил вызов Рахмонову, который остался без чемпионского боя. Позже, стало известно, что Гэрри получил в декабре бой против Хоакина Бакли.

"Мне без разницы, я готов. Могу встретиться с ним в будущем, в любом момент. Самое главное - чтобы всем удобно было. Хочет забрать мой нолик в графе поражений? Пусть попробует. Сделаю все так же, как делал на тренировках. У него мало шансов против меня. Я не хочу хвастаться, но я дрался с ним спокойно в любом направлении. Я спокойно давал ему конкуренцию как в стойке, так и в партере", - сказал Рахмонов в интервью Ариэлю Хельвани.

У Рахмонова восемнадцать досрочных побед в таком же количестве боев. Казахстанец не дрался с декабря 2023 года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1). В декабре он должен был подраться с чемпионом промоушена в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. Но, американский боец палестинского происхождения снялся с боя.

В последний раз Гэрри выходил в октагон в июне на UFC 303, где он победил единогласным решением Майкла Пейджа. Его послужной список насчитывает пятнадцать побед, включая восемь досрочных, и ни одного поражения.