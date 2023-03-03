"У Хамзата попросил разрешение?". Фанаты Чимаева "накинулись" на Рахмонова за интервью

Интересным и необычным выдалось одно из последних интервью Шавката Рахмонова (16-0) перед поединком с Джеффом Нилом (15-4) на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (Невада, США). Накануне французский телеканал RMC Sport записал интервью с непобежденным казахстанцем, в котором боец показал себя с новой стороны.

Во-первых, Рахмонов продемонстрировал свой уровень французского, а во-вторых, назвал бойца, которого он не сможет победить. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как это интервью разозлило фанатов другой звезды полусреднего веса UFC - шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева (12-0).

Речь идет как раз-таки о выявлении сильнейшего в противостояниях с топовыми бойцами и боксерами. Рахмонову произносили имена спортсменов, и он должен был ответить на вопрос "Ты бы победил его?". Шавкат ответил утвердительно после того, как репортер перечислил Камару Усмана, Леона Эдвардса, Ислама Махачева, боксеров Тайсона Фьюри и Майка Тайсона, а также Чимаева. По признанию казахстанца, из перечисленных он не справился бы только с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

Такой ответ сильно разозлил преданных фанатов Хамзата, который занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Поэтому Шавкат подвергся жесткой критике в соцсетях, где видео активно распространялось в разных источниках.

Приведем несколько комментариев озлобленных фанатов Чимаева:

"Клоун, что он несет?".

"Хороший парень, братский народ Казахстана. Но Чимаев и Махачев его разберут в два щелчка".

"А ведь Хамзат с уважением ответил про него в опросе".

"Не уровень Чимаева".

"С Исламом и Хамзатом ошибся слегка браток. Но, думаю, в себя придет после интервью".

"А ты у Хамзата разрешение попросил, чтобы такое говорить?".

С другой стороны, были и те, кто посчитал слова Рахмонова адекватными и не оскорбительными:

"Как чеченец говорю, тут не стоит его осуждать или хейтить, он просто уверен в себе, в своих силах, сказал как есть. Даже про Нганну по факту".

"Смысла нет из-за этого в комментариях переходить на личности и оскорбления. Ему задали вопрос, он ответил".

"А, что, он должен сказать "нет"? Он боец, показывает свой дух, а если бой будет - там будет видно, зато заднюю не дает".

Были и те, кто обвинил журналистов RMC Sport в провокации:

"Чисто аккуратно провокационные вопросы, именно наших Ислама и Чимаева затронули. Как же эти клоуны любят травить".

"Провокационный вопрос".

Отметим, что все цитаты были взяты из комментариев под постом в Instagram-паблике Redfurymma_official.

Напомним, что Рахмонов проведет свой бой с американцем Нилом уже в это воскресенье, 5 марта. Поединок начнется ориентировочно в 10:00 по времени Астаны.

Фото: Sportsmanor.com (1), UFC (2,3)©️

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