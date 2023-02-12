Тухугову вынесли вердикт после поражения на UFC 284

Российский ММА-журналист Игорь Лазорин в своем телеграм-канале высказался о поражении российского бойца Зубайры Тухугова на турнире UFC 284 в Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тухугов дебютировал в легком весе и уступил бразильцу Элвису Бреннеру.

"Чуть по итогам. Бой Тухугова неоднозначный.

Он вел его как-то экономно, видимо, не был готов полностью. Как мне до этого рассказывали знающие люди, у Зубы есть проблемы со здоровьем и выносливостью.

Плюс в 70 килограммах ему трудно с точки зрения ударной мощи. Такое ощущение, что Бреннер его ударов не почувствовал.

С учетом того, что Зубайре 32 года, скорее всего, это его последний контракт с UFC. По нему осталось провести еще три боя. Могу пожелать Зубе только удачи. Вполне может быть, что он нас всех еще удивит и переубедит", - пишет источник.

Отметим, что это поражение стало для Тухугова шестым в карьере и третьим в UFC. Для Элвиса это был дебютный поединок в американском промоушене.

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