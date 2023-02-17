Тренер Волкановски изменил мнение о результате боя против Махачева

Джо Лопес, тренер австралийского бойца UFC Александра Волкановски, прокомментировал поражение своего подопечного от россиянина Ислама Махачева в титульном поединке.

Их поединок стал главным событием турнира UFC 284 в Перте (Австралия) и завершился победой Махачева судейским решением, защитившего титул чемпиона UFC в легком весе.

"Как фанат ты смотришь на бой с одной стороны, как тренер - совершенно с другой. Ты критически относишься к действиям своего бойца. Это был близкий бой, но я думал, что Алекс проиграл второй раунд.

Потом мы пересмотрели поединок два или три раза, и я убедился, что Александр выиграл второй раунд. Счет был 2-2 к пятому раунду. Поэтому все говорили мне: "Алекс выиграл, Алекс выиграл", - приводит слова Лопеса Sport24 со ссылкой на его интервью The All Star.

После поединка Махачева начали обвинять в жульничестве, а именно в использовании капельницы для восстановления от весогонки. Россиянин уже ответил на эти обвинения. Тем не менее Исламу грозят длительной дисквалификацией.

Махачева вновь обвиняют в допинге. Его уже отстраняли в UFC из-за запрещенного препарата

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы