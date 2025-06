Тренер Рахмонова сделал заявление о чемпионском реванше в UFC

Тренер казахстанского файтера полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова (19-0) Эдуард Базров назвал бойца, который сможет победить чемпиона легчайшего веса - грузина Мераба Двалишвили (20-4), передают Vesti.kz.

По мнению специалиста, ему может составить конкуренцию его бывший соперник - россиянин Умар Нурмагомедов (18-1).

"Думаю, что Умар проделает большую работу в лагере с такими людьми, как Хабиб (Нурмагомедов), Ислам (Махачев), Усман (Нурмагомедов) и многими другими. Думаю, Умару надо сделать один-два боя, а затем вернуться к реваншу с Двалишвили.

Считаю, что у Умара есть большие шансы победить Мераба. Только он это сможет. Жду не дождусь этого боя, а с другой стороны, не хочется, чтобы он спешил к этому реваншу. Уверен, что команда Нурмагомедова так и сделает, они проведут большую работу. Тем более, у Умара была сломана рука, были проблемы со здоровьем.

Уверен, что реванш между ними будет потрясающий и очень конкурентный. Думаю, что в ближайший год Умар - основной конкурент Мераба и основной претендент на пояс", - добавил Базров.

Another angle of Merab Dvalishvili stunning and taking down Umar Nurmagomedov pic.twitter.com/yDY0jxCq4s