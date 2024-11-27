Тренер Хабиба Нурмагомедова "сделал" Рахмонова чемпионом UFC

Тренер сборной Казахстана по физподготовке из США Кристофер Камачо сделал свой прогноз на предстоящий бой казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (18-0) и ирландца Иана Гэрри (15-0), передает Vesti.kz.

Они встретятся на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе, который пройдет 8 декабря.

"Однозначно, Шавкат - будущий чемпион. Я верю, что скоро он выиграет претендентский бой, а дальше его уже будет ждать Белал. Шавкату вполне по силам остановить Белала и взять чемпионский пояс, - сказал Камачо.

Напомним, Камачо присоединился к сборной Казахстана по боксу по приглашению президента Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадия Головкина.

Кристофер на протяжении многих лет принимал участие в тренировочных лагерях Головкина перед различными поединками на профессиональном ринге. Также он работал с известными бойцами ММА Хабибом Нурмагомедовым, Даниэлем Кормье, Кейном Веласкесом, Люком Рокхолдом.