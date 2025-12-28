Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
UFC
Теренс Кроуфорд перечислил любимых бойцов UFC

Теренс Кроуфорд. ©instagram.com/tbudcrawford

Американский боксёр Теренс Кроуфорд, завершивший карьеру в декабре 2025 года, поделился своими предпочтениями среди бойцов UFC, передают Vesti.kz.

Американский боксёр Теренс Кроуфорд, завершивший карьеру в декабре 2025 года, поделился своими предпочтениями среди бойцов UFC, передают Vesti.kz.

Любимые бойцы UFC

На вопрос, кого он считает своими любимыми бойцами UFC, Кроуфорд ответил во время трансляции на платформе KICK:

"Джон Джонс и Хабиб".

Легенда бокса

Теренс Кроуфорд был абсолютным чемпионом мира:

🔹в полусреднем весе (2023),
🔹в первом полусреднем весе (2017),
🔹во втором среднем весе (2025).

Он стал первым в истории боксёром, завладевшим четырьмя основными титулами в двух весовых категориях, а также первым абсолютным чемпионом в трёх весах в истории профессионального бокса.

Американец завершил карьеру с рекордом 42 победы в 42 боях, включая 31 нокаут, не потерпев ни одного поражения.

